MOTOE Team Sic58, ecco i piloti. Occhi: "Non mi fermerò alla MotoE", Fusco: "Mi aspetto una crescita costante" La squadra fondata da Paolo Simoncelli, in memoria del figlio Marco, correrà nel 2025 con due debuttanti

Due debuttanti, ma con le idee chiare: crescere senza fermarsi mai. Il Team Sic58 Squadra corse ha presentato mercoledì i piloti per la stagione 2025 e, nel Mondiale di MotoE, proporrà due esordienti, Tommaso Occhi e Raffaele Fusco.

"Mi aspetto di divertirmi un sacco perché mi sono seduto adesso sulla moto per la prima volta ed è veramente bella - commenta Occhi, all'evento di presentazione -. Io cerco di crescere e crescerò, ne sono sicuro, perché questa è una categoria che c'è da pochi anni, ma comunque ha tanti piloti affermati, quindi penso di poter crescere molto insieme a loro e di diventare un pilota affermato anch'io. Il mio obiettivo è quello di andare avanti, non è fermarmi qua in MotoE, e spero di riuscirci".

Una crescita che spera di vedere anche Fusco: "Alcune piste del calendario le conosco, due o tre, avendole affrontate nel Mondiale Junior di Moto3, ma la maggior parte no, quindi dovrò abituarmi in fretta sia alle piste, sia alla moto, essendo anch'io un rookie in MotoE. Non avendoci mai corso, sarà complicato adattarsi velocemente, perché i test sono pochi, però mi aspetto una crescita costante: mi piacerebbe essere nella top 5 e sfiorare qualche podio, magari verso fine anno, perché penso che mi troverò bene con questa moto, con questo stile di guida, e quindi darò il mio 100%".

