Team Sic58. Simoncelli: "Aspettative alte per la Moto3", Fabbri: "Collaboreremo per un progetto"

Nel video le interviste

Da un lato aspettative alte, dall'altro la certezza che giovani talenti cresceranno. A margine della presentazione della squadra 2025, Paolo Simoncelli, team manager del Team Sic58 Squadra corse, ha definito gli obiettivi per Moto3 e MotoE: "Per Moto3 abbiamo veramente tante aspettative, forse anche troppe, e a volte si rischia di rimanerci male. In MotoE abbiamo due ragazzini giovani, che non hanno mai guidato una moto da 250 kg, senza cambio, solo freno e gas: non è proprio facile, però vedrete che impareranno e andremo bene anche lì".

Un pronostico: chi vince il Mondiale di Moto3 e chi vince la MotoGP?

"No, non lo faccio, però sicuramente la Moto3 è una delle categorie più belle del Motomondiale. Sulla carta la MotoGP quest'anno dovrebbe essere fantastica, però, vedi, le cose sono talmente strane: ho appena letto che Jorge Martin si è fatto in Malesia, quindi le gare sono veramente strane".

Rossano Fabbri, segretario di Stato sammarinese per lo Sport, ha invece parlato di un primo contatto con la Fondazione Simoncelli per avviare un progetto che abbracci sport e inclusività: "L'obiettivo è quello di creare i presupposti affinché i ragazzi speciali possano vivere un'esperienza a 360 gradi, un'esperienza che li coinvolga nel mondo dello sport e li gratifichi. Il contatto è nato dalla voglia e dalla necessità di creare i presupposti perché ci sia un'inclusione effettiva e che si possa valorizzare e dare a chi ha meno di noi un'esperienza indimenticabile".