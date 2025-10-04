TV LIVE ·
Teppisti in azione al Legend, lancio di esplosivi causa 8 feriti e ritardi

4 ott 2025
Paura al Rallylegend per via dello sconsiderato comportamento incivile di alcuni spettatori che hanno messo a repentaglio la sicurezza di altri. Alla prova speciale numero 4, "La Casa", sono stati lanciati petardi e corpi esplosivi verso il pubblico causando il ferimento di 8 persone prontamente soccorse dal personale medico presente sul percorso. In serata un comunicato degli organizzatori spiega che la Gendarmeria ha intercettato e indentificato un cittadino italiano maggiorenne. La gara ha subito ritardi a causa delle numerose interruzioni rese necessarie per il soccorso dei feriti. 




