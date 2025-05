Terzo raduno BMW, la leggenda bavarese del traverso

E' già un successo il terzo raduno "Only BMW" che ha animato l'ultima soleggiata domenica di maggio. L'appuntamento per i partecipanti al parcheggio della funivia a Borgo Maggiore per l'esposizione delle vetture e la rievocazione delle leggendarie imprese. Un preludio al giro vero e proprio che è partito in tarda mattinata per percorrere 30 chilometri nel circondario e tornare a Gualdicciolo per il pranzo e una nuova esposizione delle vetture. L'organizzazione del gruppo "Traversuma", con il patrocinio dell'Automobile Club di San Marino, ha avuto lo scopo di avvicinare giovani e meno giovani al culto dello storico marchio bavarese e passare una giornata all'insegna dello sport e divertimento. A ricordo della manifestazione, sono stati distribuito gadget a tutti gli oltre 60 partecipanti.