FORMULA 1 Test Bahrain, nella prima giornata guida Norris. Kimi Antonelli 7° Il britannico della McLaren domina davanti a Russell e Verstappen. Quarta e 13a le Ferrari. Il bolognese aveva registrato il miglior tempo della sessione mattutina

È di Lando Norris, su McLaren, il miglior tempo del primo giorno di test precampionato della Formula 1. In Bahrain, il britannico ha girato nella sessione pomeridiana, fermando il cronometro a 1'30"430. Secondo è George Russell (Mercedes), a +0"157, terzo è il campione del mondo, Max Verstappen (Red Bull), a +0''244. Quarta è la prima delle due Ferrari, quella di Charles Leclerc, attardata di 0''448, mentre Lewis Hamilton, al debutto sulla rossa, è 13° con 1"404 di distacco, ma avendo girato solo di mattina.

Sempre di mattina è sceso in pista Andrea Kimi Antonelli, stampando il miglior tempo della prima sessione, in condizioni non semplici, tra vento, tanta sabbia in pista e temperature basse. Il bolognese della Mercedes ha girato in 1'31"428, un tempo che alla fine è risultato il settimo migliore della giornata.

I test proseguiranno fino a venerdì, sempre con due sessioni al giorno. Il Mondiale comincerà il 16 marzo, con la classica partenza dall'Australia, e prevede 24 gran premi, l'ultimo dei quali ad Abu Dhabi, a inizio dicembre. I passaggi in Italia saranno nei weekend del 16-18 maggio, a Imola, e del 5-7 settembre, a Monza.

