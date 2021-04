NASCAR EURO SERIES Test in Italia per Jacques Villeneuve: "Siamo solo all'inizio ma le sensazioni sono buone" Il pilota canadese correrà per il team Academy Motorsport Alex Caffi

Giornata di test per Jacques Villeneuve, sceso in pista sul circuito “Tazio Nuvolari” di Cervesina, in provincia di Pavia per effettuare delle prove, in vista dell’esordio nella Nascar Euro Series 2021. L’ex campione del mondo di Formula uno ha effettuato parecchi giri a bordo della vettura della Academy Motorsport-Alex Caffi, fornendo importanti indicazioni ai tecnici e ai meccanici della scuderia. Il primo impegno stagionale della Nascar Euro Series sarà a Valencia nel week end del 15 e 16 maggio.





I più letti della settimana: