TGE a Enego per la tappa dell'Italiano Major

È l'Altopiano di Asiago la location della seconda prova del campionato italiano major di enduro, tenutasi ad Enego. Una tappa pesantemente condizionata dalle forti piogge dei giorni precedenti, che hanno reso il terreno viscido e pesante. Complicando non poco le prove dei partecipanti, tanto da spingere l'organizzazione a concedere 30' di riordine per mettere un freno al caos. Per il TGE il migliore è il solito Michele Brisigotti, 3° nella Expert 450 4T e 16° assoluto dopo una gara nella quale, rispetto ai suoi avversari, ha tenuto un atteggiamento più prudente.









Anche perché, in un tracciato già di per sé insidioso, il fettucciato presentava parecchi sassi di dimensioni importanti. Il risultato sono stati parecchi infortuni e rotture. Ed è proprio il contatto con un masso – con conseguente ko della moto – a costare il ritiro a Fabrizio Muccioli, impegnato nella Veteran e in bandiera bianca nel secondo giro. È un'interpretazione errata del fettucciato invece a costare posizioni anche a Cristian Monaldi, 4° nella Expert 250 4T e 57° assoluto. Infine Claudio Lanci, 6° nella Ultraveteran e 86° assoluto. Per la chiusura del campionato resta un'ultima prova, in programma il 22 novembre in Toscana, a Rapolano Terme.