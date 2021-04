TGE al via del Campionato Italiano Major

Il campionato italiano major di enduro comincia a Graffignano, nel viterbese. Su un percorso di 50 km da ripetere tre volte, con 6 prove speciali. 360 i partecipanti, 3 quelli in gara per il Titano Group Enduro. Il grosso delle aspettative gravava sulle spalle di Michele Brisigotti, partito col n°1 e al via come aspirante al titolo della Expert 250 4T. Aspirazioni forse già cancellate dopo questa prima prova, perché al via la sua moto non si accende per colpa di una candela e il ritiro è la triste conseguenza. Va meglio a Cristian Monaldi e Marco Bettini, che venivano dai podi conquistati nella categorie Expert ed erano al debutto nelle Veteran. Monaldi manca il podio per 30” ed è 6° nella 4T, nonché 56° assoluto. Bettini invece parte al di sotto delle sue potenzialità ed è 4° nella 2T (67° assoluto). Ora l'attesa della TGE è per la prima del campionato regionale Marche, in programma il 9 maggio nel maceratese.