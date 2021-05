TGE, Brisigotti e Monaldi nella Top20 nella prova dell'Italiano Major

Tre podi di classe, due piloti nella Top20 e nessuno fuori dai primi 50 per una TGE San Marino in formissima nella seconda tappa del Campionato Italiano Major di Enduro. Di scena a Montecalvo Irpino, nell'avellinese: gara su un percorso di 50 km da ripetersi tre volte con sei prove speciali, due al giro di un cross test e un enduro test. Come detto, quella della TGE è una prova brillante: al solito, il meglio arriva da Michele Brisigotti, 16° assoluto nonostante una gara iniziata in sordina e proseguita in crescendo, per un 2° posto nella Expert 250 4T.









E subito dopo c'è il 18° assoluto di Cristian Monaldi, viceversa partito a cannone e 2° nella Veteran 4T, chiusa a 14” dal vincitore dopo essere stato a lungo in gara per il successo. Sempre nella Veteran – ma 2T – c'è il 3° posto di classe per Marco Bettini, 50° assoluto. Il prossimo appuntamento con l'Italiano Major cadrà al tramonto della primavera: si corre il 20 giugno a Farini, nel piacentino.