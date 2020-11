ENDURO TGE, Brisigotti e Muccioli campioni regionali Marche. Lanci e Rastelli a podio I due conquistano rispettivamente le categorie Major 4T e Veteran. Lanci 2° sempre nella Veteran, Rastelli 3° nella Major 2T.

A Serralta si chiude il Regionale Marche di enduro e il TGE ne esce con 4 podi di categoria. Michele Brisigotti e Fabrizio Muccioli sono campioni regionali delle rispettive categorie, ossia la Major 4T e la Veteran. Veteran da bis biancazzurro col 2° posto di Claudio Lanci, mentre Loris Rastelli è 3° nella Major 2T.

Questi i verdetti dell'ultima tappa, gara molto impegnativa con 45 km di vero fuoristrada e 2 prove cronometrate (3,5 km di cross test e 4 km di enduro test). Brisigotti chiude col botto vincendo la prova della Major 4T col 7° posto assoluto, nonostante un'errata interpretazione nel cross test gli impedisca di registrare un tempo degno dei suoi livelli. 2° posto col brivido, nella Veteran, per Muccioli. Che parte con un tempone nell'enduro test ma, in quello successivo, incappa in un errore che gli fa perdere 25”, mettendone a rischio la conquista del titolo di classe.

Qui gli fa gioco l'esperienza, che gli permette di amministrare quel che resta della gara e di chiudere 22° assoluto, a 14 decimi dal vincitore di categoria. Subito dietro di lui, dunque 3°, c'è Claudio Lanci, che come detto va pure sul podio definitivo di classe. Nella Major 2T 3° posto – sia definitivo che di giornata – per Loris Rastelli, che come da sua abitudine non esagera nel forzare e porta a casa il risultato. Giornata nera invece per Cristian Monaldi, impegnato a sua volta nella Major 4T: un errore nel primo enduro test lo porta a centrare un ramo e gli fa perdere 20”, così alla fine sarà 4° di classe e 29° assoluto.



