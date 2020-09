ENDURO TGE, Brisigotti primo di classe nel Regionale Marche a Umbertide Il pilota del team biancazzurro comanda la classifica della Major 4T.

A una settimana dalla prova di Matelica, il Regionale Marche di Enduro va a Umbertide per la quarta tappa, svoltasi su un percorso di 30 km da ripetere 4 volte, con 4 prove speciali in linea e altrettante in fettucciato. E ancora una volta per il TGE spicca Michele Brisigotti, 8° assoluto e vincitore nella classe Major 4T, dove comanda anche la generale. Vetta della classifica, nella Veteran, anche per Fabrizio Muccioli, che a Umbertide è 29° assoluto e 3° nella sua categoria, strappando il podio grazie agli ottimi tempi nelle ultime due prove speciali. Sempre nella Veteran, Claudio Lanci non trova lo strappo sul fettucciato e chiude 6° - 39° assoluto – mentre Marino Capicchioni è costretto a ritirarsi dalla contesa al secondo giro. Infine, nella Major 2T, 3° posto – e 64° assoluto – anche per Loris Rastelli, protagonista di una gara regolare e precisa e ora sul gradino più basso del podio anche nella generale di categoria. Ora il TGE si prende un mesetto di pausa per poi tornare in pista l'11 di ottobre ad Attiggio per la quinta tappa del Campionato Regionale Marche.







