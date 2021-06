TGE, gioie e dolori a Farini: Monaldi e Brisigotti nella Top 20

Bei piazzamenti e brutti infortuni per il TGE San Marino nella terza prova del campionato italiano major di enduro. Alla quale si presenta con tre piloti e ne piazza due tra i primi 20 assoluti e altrettanti in infermeria. Il tutto a Farini, nel piacentino, su un percorso di 155 km con 6 prove speciali e 370 piloti al via. La sintesi della giornata a due facce dei biancazzurri è la gara di Michele Brisigotti, 18° assoluto e 1° nella classe Expert 250 4T.









Questo nonostante una scivolata nella quarta prova speciale, costatagli la frattura dello scafoide: un incidente che comunque non gli ha impedito di proseguire fino al risultato di cui si è detto, frutto di uno stoicismo da applausi assordanti. Applausi da replicare anche per Cristian Monaldi, il migliore del lotto biancazzurro e l'unico uscito sano dalla gara piacentina. Per lui è 17° posto assoluto, abbinato a un 2° posto nella Veteran grazie a una prova condotta in maniera eccellente. Solo dolori invece per Marco Bettini, che nella prima prova speciale incappa in una pietra e si frattura i malleoli, cosa che lo costringe ad abbandonare la gara sul nascere.