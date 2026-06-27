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The Space 3, Niccolò Forcellini: "Record d'iscrizioni per un evento cresciuto nel tempo"

di Elia Gorini
27 giu 2026
Nel video l'intervista con Niccolò Forcellini, organizzatore The Space 3Nel video l'intervista con Niccolò Forcellini, organizzatore The Space 3
Nel video l'intervista con Niccolò Forcellini, organizzatore The Space 3

Oltre 140 auto partecipanti, un valore economico non calcolabile. The Space 3 si conferma un successo con iscrizioni quasi raddoppiate rispetto alla prima edizione del 2024. Le auto partite dal San Marino Outlet hanno percorso le strade della Repubblica di San Marino per poi raggiungere il Misano World Circuit, la grande novità di questa edizione. Nel pomeriggio il rientro sul Titano con passaggio nelle gallerie di Borgo Maggiore per poi accedere al centro storico e raggiungere il parcheggio 7 dove tutte le auto partecipanti potranno ancora una volta essere apprezzate.

Nel video l'intervista con Niccolò Forcellini, organizzatore The Space 3

In videogallery altre immagini dalla partenza




The Space Race 3 - Immagini dalla partenza
The Space Race 3 - Immagini dalla partenza
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