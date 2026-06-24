AUTOMOTIVE The Space, Bacciocchi: "Abbiamo raggiunto il limite di iscrizioni" Saranno 130 le vetture che parteciperanno alla manifestazione automotoristica The space 3

Filippo Bacciocchi The Space Race 3 “Abbiamo chiuso le iscrizioni già due settimane fa, abbiamo raggiunto il limite di 130 autovetture, quindi confermiamo il risultato dell'anno scorso. Tra le novità c'è il fatto che quest'anno andiamo a Misano World Circuit, quindi c'è una parata dentro il circuito. Ulteriori novità, passeremo nel centro storico di San Marino, quindi due grosse novità legate all'evento della nuova edizione"

Allora parliamo un po' del formato, partendo da questi due presupposti, il resto del percorso.

"Sì, si partirà dall'outlet di San Marino, dove ci sarà una colazione e un breakfast tutti insieme, dove verrà consegnato il welcome kit. Si partirà e andrà nelle zone limitrofe di San Marino fino ad arrivare a Misano World Circuit, dove ci sarà una parata all'interno del circuito. Dopodiché torneremo a San Marino, passeremo nelle gallerie di Borgo Maggiore e poi accederemo al centro storico, anche qui con una parata all'interno delle mura, patrimonio dell'UNESCO. Per noi è grande soddisfazione, perché siamo sammarinesi. Dopodiché ritrovo sarà al parcheggio 7, il Bruno Reffi, dove faremo un aperitivo e saluteremo tutti i partecipanti appassionati che, come sempre, verranno numerosi, speriamo".

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