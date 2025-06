"The Space Race" torna e fa il pieno di iscritti: tutto pronto per il raduno di auto sportive Dopo il successo dello scorso anno torna a San Marino “The Space Race”, il raduno di auto sportive e di lusso. Partenza dal San Marino Outlet, arrivo al Bruno Reffi e passaggio nelle Gallerie: l'edizione 2025 promette spettacolo.

Il primo tassello che testimonia l'importanza e lo spettacolo di questo evento è il secondo sold-out consecutivo. La Romagna e San Marino sono terra di motori e proprio in Repubblica torna – dopo il successo della prima edizione - “The Space Race”, il raduno di auto sportive e di lusso in programma sabato 21 giugno. Una manifestazione esclusiva, pensata per chi vive di passione per le quattro ruote e l'alta velocità.

Organizzato dall'azienda “The Space” - leader nelle soluzioni digitali, con sede a San Marino – sono previste diverse novità. Su tutte il passaggio nelle affascinanti Gallerie Storiche, presenti nel percorso panoramico che vedrà la sua partenza dal San Marino Outlet Experience e l'arrivo al Parco Bruno Reffi. Seguirà, poi, la "The Space Dinner" riservata ai partecipanti. L'evento, in collaborazione con Red Bull, porterà sul Titano auto da sogno: Ferrari, Lamborghini, Porsche e tante altre. Un paradiso per gli appassionati di motori, tutto made in San Marino.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: