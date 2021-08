RALLY Thierry Neuville è al comando del Rally del Belgio

Thierry Neuville è al comando del Rally del Belgio.

Thierry Neuville al volante della Hyundai ha vinto due delle prime cinque speciali della giornata. In classifica guida davanti a Ott Tanak staccato di 20 secondi. Terzo Evans a 21 secondi poi Rovanpera e Ogier. Primi cinque piloti in 35 secondi. Neuville è stato anche il protagonista dello shakedown che questa mattina aveva aperto il Rally del Belgio con il migliore tempo davanti a Tanak staccato di appena 8 decimi, poi Ogier a due secondi. Il Rally del Belgio è l'ottavo appuntamento del mondiale WRC e prevede in totale 20 prove speciali. Oggi sono in totale 8, così come domani, per concludersi domenica con le ultime 4.

