WRC Thierry Neuville sempre al comando del Rally dell'Europa Centrale

Sébastien Ogier apre, Thierry Neuville chiude la seconda giornata del Rally del Centro Europa, 12' prova del campionato del mondo WRC. Il pilota della Hyundai aveva perso il primato della classifica dopo la prova speciale di apertura del venerdì di gara a vantaggio del francese. Thierry Neuville ha ripreso il comando dopo la PS 5 chiudendo la giornata con 6 secondi e 4 di vantaggio su Ogier. Terza piazza per Ott Tanak, il lettone insegue a 7 secondi e 8. Evans è in quarta posizione a 15 secondi, poi il giapponese Takamoto Katsuta a 39. Domani sono in programma altre sei prove speciali prima della chiusura di domenica con le ultime quattro.

