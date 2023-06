RALLY Thierry Neuville vince il Rally d'Italia Il pilota belga ha preceduto Lappi e Rovanpera

Thierry Neuville vince il Rally d'Italia.

Prima vittoria stagionale per Thierry Neuville che si è aggiudicato il rally d'Italia, sesta prova del Campionato del Mondo. Tra fango e colpi di scena, il pilota belga è salito sul gradino più alto del podio, facendo segnare il miglior tempo in 6 delle 19 prove speciali disputate. Un successo che si è concretizzato nel corso della seconda tappa, con l’uscita di strada di Sébastien Ogier. Il pilota francese, al comando della gara dopo 14 prove speciali, è stato tradito dal fango e dalla pioggia in un tratto che non sembrava particolarmente insidioso. In una curva a sinistra, Ogier ha perso il controllo della sua Yaris che è poi rimasta bloccata in una scarpata ed è stato costretto al ritiro. Via libera, dunque per Thierry Neuville che per la terza volta mette la propria firma nell'albo d'oro del Rally d'Italia, dopo le edizioni del 2016 e 2018. Secondo posto per il finlandese Esapekka Lappi che non ha ostacolato il compagno di squadra Neuville ed ha contribuito alla prima vittoria della Hyundai nel 2023, dopo i quattro trionfi della Toyota e uno targato Ford. Sul gradino più basso del podio, il campione del mondo in carica Kalle Rovanperä. Il fuoriclasse finlandese ha chiuso con un ritardo di quasi due minuti ma poco importa di fronte ai 15 punti del terzo posto assoluto e agli altri cinque incassati con la vittoria nella Power Stage. Quarta posizione per il britannico Evans che ha parzialmente riscattato il ritiro nel rally del Portogallo e quinto posto assoluto per il norvegese Andreas Mikkelsen. In classifica generale comanda Kalle Rovanpera con 25 punti di vantaggio su Thierry Neuville. Prossimo appuntamento per il mondiale WRC, dal 22 al 25 giugno, con il Safari Rally.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: