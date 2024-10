Thomas Marini campione italiano Raid TT: "Siamo molto contenti. Dakar? Tra qualche anno..." Settimo titolo tricolore per il pilota sammarinese, il primo nel Moto Rally. Le vittorie assolute in Sardegna e Toscana regalano a Thomas Marini e Bimota il campionato italiano Raid TT e di classe RT2 Raid TT.

Dopo motocross ed enduro, Thomas Marini è il migliore d'Italia anche nel Moto Rally. Grande soddisfazione per il pilota sammarinese che conquista un doppio titolo tricolore: l'assoluto nel Raid TT e quello di classe RT2 Raid TT. Un successo prestigioso arrivato grazie alla vittoria nel Rally Città d'Olbia in Sardegna. E' la seconda stagionale dopo quella conquistata al Rally delle Colline Metallifere in Toscana. “Sono veramente contento perché sono riuscito a vincere il mio primo titolo italiano nel mondo dei Moto Rally, quindi grande soddisfazione anche per Bimota in quanto è il loro primo titolo nell'off-road” – ha commentato Marini - “È stata una stagione lunga, molto combattuta perché il livello è sempre più alto e gli avversari sempre più forti, portare a casa questo titolo mi rende molto orgoglioso”.

La bandiera sammarinese sventola più in alto di tutte, e per Thomas non è finita qui: il pilota appartenente al Corpo della Guardia di Rocca guarda già al futuro. L'obiettivo numero uno si chiama Dakar. “Nelle prossime stagioni lavoreremo per cercare di prepararci al meglio per i rally africani andando ad allenarci un po' nel deserto, ad affrontare qualche gara internazionale per preparare questo evento. Dobbiamo arrivarci per gradi perché è molto difficile, non si può lasciare nulla al caso”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: