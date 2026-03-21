Thomas Marini: "Che orgoglio entrare a far parte della famiglia Aprilia"

L'ottima prestazione nell'ultima Africa Eco Race, nonostante lo sfortunato ritiro, ha permesso al pilota sammarinese Thomas Marini di firmare un contratto prestigioso con il team Aprilia Tuareg Racing: "Entrare a far parte della famiglia Aprilia per me è una grande soddisfazione e motivo di orgoglio. Vuol dire che tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni ha dato i suoi frutti. Sicuramente la gara dell'Africa Eco Race è stata molto importante per questo, perché mi sono riuscito a mettere in luce vincendo una tappa e stando lì davanti nella generale, quindi sono contentissimo. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura".

Quali impegni ti attendono ora con Aprilia? "Nel breve avremo la prima gara di campionato italiano di rally, in cui testerò la moto, perché per me è una moto nuova, e poi ci concentreremo sul campionato europeo che è composto da quattro tappe e che durano tutte una settimana, quindi sarà impegnativo, però è un bel programma. Poi sposteremo l'attenzione sul deserto a partire da settembre. Lì andremo a fare dei test per migliorare ancora di più la moto, parteciperemo a una gara in Marocco a fine ottobre per poi concentrarsi al 100% sull'Africa Eco Race 2027".







