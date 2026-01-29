AFRICA ECO RACE 2026 Thomas Marini, ottavo al traguardo è secondo nella generale Il pilota sammarinese, partito per primo dopo la vittoria della terza tappa, conclude la quarta frazioni in ottava posizione. Jacopo Cerutti è il nuovo leader.

Thomas Marini, ottavo al traguardo è secondo nella generale.

Conclusa da poco la quarta tappa dell'Africa Eco Race, frazione di 847 km da Assa a Khnifiss. Nelle moto la vittoria è andata all'italiano Jacopo Cerutti che ha recuperato sul sammarinese Thomas Marini, arrivato ottavo al traguardo. In virtù di questo risulto, Cerutti è il nuovo leader della classifica delle moto. Il pilota Aprilia ha un vantaggio di 4 minuti e 49 secondi su Thomas Marini. Domani la quinta tappa di 768 km totali.

