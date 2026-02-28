Thomas Marini: "Peccato per com'è finita ma l'Africa Eco Race è stata una bellissima esperienza"

L'intervista a Thomas Marini

Ha fatto emozionare tutta San Marino, anche perché – per più di un giorno – la piccola Repubblica ha guardato tutti dall'alto verso il basso. Thomas Marini ha sfiorato un impresa che sarebbe stata storica nel mondo delle due ruote: imporsi all'esordio nel deserto all'Africa Eco Race, uno dei rally raid più duri al mondo e che ripercorre le strade della “vecchia” Parigi-Dakar. Una tappa conquistata, diversi giorni in vetta alla classifica generale prima del guaio alla sua Husvarna che ha costretto il pilota sammarinese al ritiro, sul più bello. Sfortuna che però non può cancellare una bellissima esperienza...

“È stata una gara veramente emozionante, potrei dire. La mia prima nel deserto di questa importanza. Anche io alla vigilia non sapevo bene cosa aspettarmi, perché comunque non avendo esperienza in questa tipologia di gare, soprattutto così lunghe, non sapevo. Però alla fine ho cercato di dare il massimo a ogni tappa, prendere ogni tappa come una gara a sé. Riuscire a vincere una tappa subito, essere in testa per più giorni alla classifica assoluta, sicuramente è stata una grande soddisfazione. Dispiace per come è finita in anticipo, a tre giorni dalla fine con la rottura del motore a causa di un problema tecnico, però in queste gare purtroppo c'è anche da fare conto su questo perché sono gare oltre che per i piloti, molto stressanti anche per le moto molto stressanti, quindi può succedere. Però l'esperienza è stata positiva, molto”

Cosa ti porti nel tuo bagaglio di esperienza da questa gara? “Sicuramente tanta consapevolezza su quello che posso fare. Non si finisce mai di imparare nel deserto, quindi questo lo vedo un po' come un punto di partenza per il futuro. Bisogna continuare ad allenarsi, però sono molto contento perché è una disciplina, sono dei terreni che mi piacciono e ho visto che riesco ad andare forte, quindi sono convinto che possiamo fare bene”.









