Thomas Marini: "Prima settimana bellissima. Ringrazio San Marino per essere qua"

Si è conclusa la prima settimana di gara, bilancio positivo per il sammarinese Thomas Marini:

"La prima settimana è andata benissimo, sopra anche quello che mi aspettavo. Per me è il primo rally qua giù nel deserto, quindi questo inverno mi sono allenato un paio di settimane. La gara è sempre la gara, quindi non sai mai cosa aspettarti, il tipo di navigazione, quello che trovi. Però sono molto contento, sono riuscito a vincere anche una tappa e questo mi dà forza. Speriamo di poter fare una seconda bella settimana, di divertirci e di portare a casa un bel risultato. Però al momento mi concentro giorno per giorno e poi cercano di fare del mio meglio, poi si vedrà. A livello di paesaggio è incredibile quando sei nel mezzo del deserto, in queste distese in cui non c'è nulla. Fa impressione, è un'emozione che è difficile da spiegare a parole quando sei lì con la moto. Sono carico per la seconda settimana, vediamo cosa ci aspetta nella sabbia della Mauritania".

Siccome San Marino ci guarda, vogliamo mandare un messaggio a casa?

"Saluto tutti a casa, tutte le persone che mi seguono, al lavoro che mi permettono di essere qua, il comitato olimpico, la federazione e tutti gli sponsor, perché comunque se sono qua è anche merito loro. Quindi incrociamo le dita e cerchiamo di fare il massimo e vediamo".

La bandiera ce l'abbiamo di San Marino?

"La bandiera ce l'abbiamo sempre dietro. La bandiera ce l'abbiamo sempre dietro".







