MOTORALLY Thomas Marini protagonista al Rally dei Vikinghi Il pilota sammarinese si è aggiudicato le due manche della prima giornata

Nello scorso week end si sono svolte la 5° e 6° tappa del Campionato Italiano Motorally a Rapino, in provincia di Chieti. Nella giornata di sabato, Thomas Marini ha dominato entrambe le manche della 5° tappa, che si sviluppavano su due speciali di 51 e 43 km. Marini ha monopolizzato il podio della classifica generale e quella di categoria infliggendo un distacco di quasi tre minuti al secondo classificato, al termine di una gara praticamente perfetta, in sella alla sua Bimota. Nella giornata di domenica, a metà della prima prova speciale, un problema alla strumentazione ha costretto il Thomas Marini a fermarsi ad aspettare gli avversari, perdendo così minuti preziosi che lo relegano al 16° posto. Si riscatta nella seconda prova chiudendo al secondo posto assoluto, con un ritardo di soli tre secondi, che non è però sufficiente ad agguantare il podio. Tra un mese il gran finale in Sardegna, dove Thomas Marini dovrà difendere la prima posizione provvisoria del Campionato Raid TT.

