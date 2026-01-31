AFRICA ECO RACE 2026 Thomas Marini: "Quinta tappa bella, la prossima sarà una settimana tosta"

Al termine della quinta tappa dell'Africa Eco Race, Thomas Marini:

"Mi sono divertito, è stata una bella giornata, velocissima, speciale, bella. C'era proprio da darci il gas quello vero. Bello, ci siamo divertiti, adesso finalmente domani giorno di riposo che ci vuole per recuperare un po'. Settimana prossima ci aspettano delle belle tappe in Mauritania, poi piene di sabbia quindi saranno molto fisiche. Sono contento, dalla prima settimana è andata alla grande. Bisogna continuare così, stare concentrati e mantenere la testa sul pennello"

