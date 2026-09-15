MOTORALLY
Thomas Marini si laurea campione italiano motorally
Il pilota sammarinese ora ha nel mirino il titolo europeo nel campionato Tour Terrain Rally Cup
Thomas Marini vince anche l'ultima tappa a Umbertide e si laurea campione italiano motorally marathon nella classe G1000. Il pilota sammarinese ha dominato la stagione a livello nazionale, ma per lui, le soddisfazioni potrebbero non essere ancora finite. Il portacolori del team Guareschi Corse è in testa anche al campionato europeo Tour Terrain Rally Cup, quando manca solo una gara al termine.
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