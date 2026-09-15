MOTORALLY Thomas Marini si laurea campione italiano motorally Il pilota sammarinese ora ha nel mirino il titolo europeo nel campionato Tour Terrain Rally Cup

Thomas Marini si laurea campione italiano motorally.

Thomas Marini vince anche l'ultima tappa a Umbertide e si laurea campione italiano motorally marathon nella classe G1000. Il pilota sammarinese ha dominato la stagione a livello nazionale, ma per lui, le soddisfazioni potrebbero non essere ancora finite. Il portacolori del team Guareschi Corse è in testa anche al campionato europeo Tour Terrain Rally Cup, quando manca solo una gara al termine.

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