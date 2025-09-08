TV LIVE ·
Thomas Marini: "Vittoria importante in Turchia, l'obiettivo è preparare la Dakar 2027"

"Sono molto soddisfatto - dice il pilota sammarinese - è stata una settimana di gara intensa dove non è mancato anche qualche problemino però siamo riusciti a sopperire al meglio"

8 set 2025
Thomas Marini
Thomas Marini

Prestigioso successo per Thomas Marini al Rally Transanatolia in Turchia, una delle gare più toste nel panorama delle due ruote. Sette tappe ed oltre 2000 km, un buon "antipasto" per il pilota sammarinese - in sella all'Husqvarna del team Solarys Racing - in vista della Dakar 2027, il prossimo grande obiettivo: "Sicuramente è una grande soddisfazione perché è un rally importante, internazionale, a cui hanno partecipato negli anni tanti piloti e quindi sono molto contento. Per me è stata una grande esperienza e soddisfazione in vista anche poi dei prossimi appuntamenti e della preparazione di quella che poi sarà in futuro la Dakar. Sono molto soddisfatto, è stata una settimana di gara intensa dove non è mancato anche qualche problemino però siamo riusciti a sopperire al meglio e alla fine portare a casa questo risultato importante. L'obiettivo principale è preparare la Dakar del 2027. Queste gare sono molto importanti perché ti permettono di fare un grande bagaglio di esperienza e di capire quello che ci vuole per poter essere competitivi. Essere lì e giocarsi tutti i giorni la vittoria delle speciali e delle giornate è molto importante e ti dà una bella carica".




