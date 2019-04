Tim Gajser vince in Italia davanti a Tony Cairoli

A Pietramurata sventola la bandiera della Slovenia di Tim Gajser. Il pilota della Honda centra la prima doppietta stagionale e fa suo il Gran Premio del Trentino davanti al leader di classifica Tony Cairoli. La quarta tappa del mondiale motocross è di certo avvincente, con i piloti italiani subito protagonisti al via di gara1: con Cairoli davanti a Monticelli e Lupino alla prima curva. Il nove volte campione del mondo ha mantenuto il primo posto, con Gajser che ha risalito le posizioni. Il vantaggio del siciliano si riduce a 2 secondi. Gajser ha approfittato di un errore di Cairoli per attaccare la prima posizione. Lo sloveno si è portato al comando vincendo con meno di 2 secondi su Cairoli. In gara2 Gajser parte meglio. Cairoli insegue e piano piano riduce il gap fino ad annullarlo. Inizia una battaglia fino all'ultima curva, con il pilota della Ktm che supera quello della Honda al nono giro. Gajser risponde al 14' giro e passa in testa. Cairoli ha continuato ad attaccare, finendo a terra all'uscita di una curva.

E' un secondo posto finale. Gran Premio allo sloveno Gajser che accorcia le distanze in classifica. Il leader è sempre Cairoli con 191 punti davanti al pilota della Honda con 175. La prossima tappa del mondiale è a Mantova il 12 maggio per il Gran Premio della Lombardia.