RALLY TIR, emozioni al Rally della Marca: Pinzano batte Testa Corrado Pinzano ha conquistato il Rally della Marca, dopo un gran duello con Giuseppe Testa. E' suo il primo appuntamento stagionale del Girone A del Trofeo Italiano.

Un duello risolto solamente all'ultimo chilometro dell'ultima prova speciale. Il Rally della Marca, primo round del Girone A del Trofeo Italiano, ha regalato emozioni a non finire. A festeggiare, con un successo al fotofinish, è Corrado Pinzano contro Giuseppe Testa. Una rivalità che dura dalla scorsa stagione e che continua in questo 2025. Ad aver la meglio, come detto, è Pinzano che ha conquistato 4 speciali sulle 8 in programma al volante della sua Skoda Fabia. Il distacco con Testa, navigato dal sammarinese Massimo Bizzocchi, è solo di 1.8''. Un nulla, dopo chilometri e chilometri di prove cronometrate. Testa meglio sulla leggendaria “Monte Tomba”, Pinzano ha fatto la differenza sul “Monte Cesen”. Così è nata una delle lotte più belle degli ultimi anni, ed è solo l'inizio.

Sul gradino più basso del podio, invece, Rudy Andriolo che – dopo aver vinto la prima PS in notturna – ha provato a tenere il ritmo dei duellanti, salvo mollare nel finale e chiudere con un margine di 23 secondi dalla vetta. TIR che tornerà a fine aprile con il Girone B e il Rally Coppa Valtellina mentre entrambi i raggruppamenti si sfideranno il 23 e 24 maggio nel Rally del Salento, a coefficiente maggiorato.

