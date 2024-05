RALLY TIR, Rally del Salento: gran battaglia tra Pedersoli e Testa, vince il bresciano della Citroen

Il Rally del Salento, appuntamento valido per il Trofeo Italiano e con coefficiente maggiorato per la classifica, è stata una delle gare più tirate e spettacolari dell'intera stagione. E che alla fine ha premiato, per appena un secondo e mezzo, Luca Pedersoli. Al volante della Citroen DS3 WRC, il pilota bresciano ha gestito quando sapeva di doverlo fare e ha attaccato quando ne aveva le possibilità. Un duello risolto solo all'ultima prova speciale, una lotta sul filo dei decimi con Giuseppe Testa che si è dovuto accontentare della seconda piazza, nonostante i 4 stage conquistati su 8 in programma. Sono stati due, invece, quelli portati a casa dal leader che però ha sbagliato meno. Un successo – tra gli asfalti pugliesi - che consente a Pedersoli di rilanciarsi nel TIR, dopo non aver partecipato al Marca e il 3° posto all'esordio nel Lazio. Davanti a tutti resta sempre Testa – con la sua Skoda Fabia - a quota 52.5, a +7.5 su Corrado Pinzano, quarto al traguardo di Lecce. Sul gradino più basso del podio l'altra Skoda di Luca Rossetti, a 52'' di ritardo da Perdersoli. Prossimo round del Trofeo Italiano a metà giugno – 14 e 15 – con il Rally di San Martino di Castrozza e Primiero.

