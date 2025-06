TIR, Rally della Lanterna: dominio di Pinzano

Un weekend rovente, in tutti i sensi, ha infiammato la 41ª edizione del Rally della Lanterna, appuntamento clou del Trofeo Italiano Rally – girone B. Caldo estivo, pubblico caloroso e due giorni di adrenalina pura tra le curve e i panorami mozzafiato delle vallate genovesi. Dopo un venerdì dedicato alle prove “corte” è stato il sabato a decretare il vincitore assoluto, Corrado Pinzano. Il campione in carica del TIR, navigato da Turati, ha dominato le speciali più lunghe, la “Portello” e la “Brugneto”, e ha poi gestito con grande maturità fino al traguardo. Per Pinzano, alfiere Skoda, è il secondo successo stagionale dopo quello al Marca. Epilogo da thriller per quanto riguarda la lotta per il secondo posto, esclusiva di Jacopo Araldo e Alessandro Re. Alla fine è stato il primo a spuntarla, solo all'ultima prova speciale. Re si rammarica per l'uscita di strada nel finale che gli è costata la piazza d'onore. Araldo, invece, festeggia il primo podio tricolore al volante di un'altra Skoda Fabia. Sul gradino più basso del podio chiude Simone Miele, sempre sulla vettura ceca. Tra gli altri protagonisti, il veterano Paolo Andreucci ha chiuso quarto nonostante problemi tecnici alla valvola pop-off e un weekend dedicato allo sviluppo degli pneumatici. Emozioni anche tra le Due Ruote Motrici: vittoria in volata per Davide Nicelli Jr su Peugeot 208, con un sorpasso decisivo nell’ultima PS ai danni di Matteo Garbarino. Va in archivio un’edizione memorabile del Lanterna, dove la passione per i motori ha brillato più forte che mai. Appuntamento al prossimo round del 19 e 20 luglio con il Rally delle Valli Ossolane, dedicato sempre al Girone B del Trofeo Italiano.