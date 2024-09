RALLY TIR, Rally Piancavallo: Testa concede il bis e allunga in vetta Giuseppe Testa ha conquistato il Rally Piancavallo, sesta prova del Trofeo Italiano. E' il secondo successo stagionale per il pilota molisano.

Un allungo forse decisivo, sicuramente pesante, per la classifica del Trofeo Italiano. Giuseppe Testa centra la seconda vittoria stagionale e trionfa al Rally Piancavallo, sesta prova della serie tricolore. Una delle gare più storiche di questa specialità, tra gli asfalti del Friuli. E Testa l'ha interpretata nel migliore dei modi: il pilota molisano, al volante di una Skoda Fabia RS, si è imposto in quattro delle otto prove speciali in programma. Decisiva la quinta PS con Testa che ha preso il largo e i rivali che hanno dovuto alzare bandiera bianca. Su tutti Corrado Fontana, fino a quel momento in testa, e poi costretto al ritiro a causa di una foratura. Foratura che ha colpito – suo malgrado – anche Corrado Pinzano, il grande avversario di Testa nella lotta al titolo. Oltre 30 i secondi lasciati dall'alfiere Volskwagen sulla “Forcella di Meduno”, con Testa che ne ha approfittato gestendo poi il vantaggio fino all'ultimo stage. Alla fine saranno 37 in favore del leader che comanda in campionato con 77.5 punti, a +8.5 sullo stesso Pinzano quando mancano due prove al termine: il 20-21 settembre si corre il Rally Città di Bassano prima della gran chiusura con il Trofeo Villa d'Este Aci Como – con coefficiente maggiorato – in programma 11 e 12 ottobre. Al Piancavallo invece festeggia anche Marco Silva che, con l'altra Skoda, ritrova un podio nel Trofeo Italiano dopo anni di astinenza.

