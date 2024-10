RALLY TIR, Trofeo ACI Como: escluso Re, vince Fontana Dopo l'esclusione di Alessandro Re a causa di irregolarità tecniche sulla Polo, Corrado Fontana ha conquistato l'ultimo appuntamento del Trofeo Italiano Rally davanti a Rossetti e Silva.

Emozioni a non finire nel 43° Trofeo Villa d'Este ACI Como, anche post gara. Perché Alessandro Re, primo al traguardo, è stato escluso dalla classifica finale a causa di irregolarità tecniche sulla sua Volkswagen Polo. Un primato conquistato con audacia, facendo soprattutto la differenza nella prima tappa con tutti e 4 gli stage in notturna vinti. Poi i problemi alla vettura, come detto, e il successo è andato a Corrado Fontana che si è preso il decimo sigillo nella gara di casa. Una domenica da grande protagonista per il pilota della Hyundai WRC: anche per lui, quattro prove speciali portate a casa. Alla fine festeggia Fontana, anche se non sul podio.

Seconda posizione per Luca Rossetti, alla “prima” con la Toyota Yaris GR. Il friulano ha lottato a lungo per la vittoria finale, poi saggiamente ha deciso di gestire per portare a casa un piazzamento di assoluto prestigio. L'esclusione di Re regala il gradino più basso del podio a Marco Silva con la Skoda Fabia RS: è il secondo stagionale dopo quello a Piancavallo. Con il Como va in archivio il Trofeo Italiano Rally 2024.

