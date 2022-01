MOTORI Titano Heritage: dal 2 al 5 giugno a Villagrande Un evento Vintage Heroes per moto storiche

Titano Heritage: dal 2 al 5 giugno a Villagrande.

L’emozione del passato, le ruote nel presente e lo sguardo del viaggiatore al futuro. Questo è Titano Heritage, evento FMI Vintage Heroes per moto storiche. Quando l’avventura diventa una impresa audace si trasforma in una impresa personale indelebile; il fascino del Viaggio su due ruote. Titano Heritage non è un evento su due ruote ma molto di più, vuole racchiudere lo stato emozionale di una eredità che il tempo ci tramanda, i ricordi delle moto essenziali e lo spirito del viaggio.

