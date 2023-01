DAKAR Toby Price nuovo leader delle moto. Loeb mette la sesta Al-Attiyah resta leader nelle auto davanti al 9 volte campione del mondo WRC. Howes insegue Price nelle moto.

Continua ad essere grande protagonista Sebastian Loeb. Il francese infila un'altra vittoria di tappa, portando a sei i successi personali, dei quali cinque consecutivi. Il nove volte campione del mondo WRC chiude la 12' tappa con un vantaggio di 3 minuti e 19 sullo svedese Mattias Ekstrom e 3 minuti e 31 su Nasser Al-Attiyah. Il pilota qatariano difende il primato in classifica generale. Il vantaggio dell'equipaggio della Toyota è di un'ora e 27 minuti. Un margine decisamente ampio quando mancano due gare alla conclusione della Dakar, che resta comunque un rally sempre ricco di insidie. Loeb è dunque secondo in classifica generale davanti a Lucas Moraes. Il pilota brasiliano ha chiuso la top ten di tappa scivolando in terza posizione in classifica. Resta di grande livello è decisamente avvincente la gara delle moto con i primi tre della classifica racchiusi in 2'40. La tappa di oggi ha sancito il cambio in vetta alla classifica generale. Toby Price è riuscito a portarsi al comando con soli 28 secondi di vantaggio su Skyler Howes. Terzo Kevin Benavides a 2'40. A vincere la 12' frazione è stato Nacho Cornejo, il pilota della Honda ha tagliato il traguardo con 49' secondi su Daniel Sanders e poco meno di due minuti su Toby Price. Nella top 5 l'ex leader Howes. Classifica dei quad guidata da Alexandre Giroud, il francese ha 44 minuti di vantaggio sull'argentino Francisco Moreno Flores, dopo la tappa vinta dal brasiliano Marcelo Medeiros. Nei camion terza vittoria per l'equipaggio guidato dall'olandese Janus van Kasteren che legittima il primato in classifica con 33 minuti sul connazionale Martin van Den Brink. Domani la penultima tappa di 669 km con 154 di speciale.

