PECHINO-PARIGI 2025 Tomas de Vargas Machuca: "La Pechino-Parigi unisce avventura e amicizia"

Il viaggio della Fiat 500 di San Marino alla Pechino-Parigi continua per la quarta tappa con al volante la coppia formata da Roberto Chiodi e Fabio Massimo Longo. La Pechino-Parigi si conferma un'avventura unica come ricorda il Tomas de Vargas Machuca, ceo della società organizzatrice della gara:

"Ovviamente c'è l'avventura automobilistica, - ha ricordato Tomas de Vargas Machuca - Questo viaggio incredibile con una storia pazzesca, molto concentrata sulla parte Italica, per cui il principe Borghese, la Itala che è in esposizione a San Marino, ovviamente, il primo gesto di amicizia nel confronto della Repubblica. Poi si manifesta in quella parte umana dove si cerca di fare il prossimo, da dove una macchina ha qualche problema. Tutti i partecipanti, bene o male, si fermano per vedere come possono darti una mano. Poi tu non parli magari inglese, ma l'inglese non parla cinese, il tedesco non parla inglese. A gesticolare, a far vedere, ho un problema di carburatore. Per cui c'è la volontà di aiutarci da un lato. E dall'altro c'è l'avventura. Si vede una parte del mondo che gli altri non vedono, quindi il privilegio di poter andare in zone dove non sono visitabili e il turista in realtà non vede. È un onore incredibile per tutti quanti, a prescindere da dove si viene, che cosa si ha, con che macchina si fa questa cosa. Poi ci sono le amicizie che di fatto vengono forgiate e che rimangono per tutta la vita".

