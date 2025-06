Toni Bou: “San Marino è bellissima”

Nel video l'intervista

Toni Bou Primo Classificato Trial GP San Marino 2025

Hai detto poco fa che è sempre bello venire qui a San Marino.

Sì, avevo un bel ricordo già da due anni fa, ma non dimentico quando venni qui da voi da ragazzino. Tante vittorie importanti per me, il posto è bellissimo, una gara dura, viscida, che contava tantissimo, e alla fine bene così, portiamo punti a casa. San Marino mi porta bene

Ancora ti diverti tantissimo?

Sì, veramente è proprio quello che mi mantiene attivo. Mi diverto sopra la moto, mi piace quello che faccio, fisicamente sto bene. Evidentemente non sono come quando avevo venti anni, però sto bene e voglio continuare a guidare.

Toni, perchè secondo te la Spagna sia nei motori che nel calcio domina

Non lo so, posso dirti che abbiamo il sangue caldo, e questo aiuta quando fai un sport. Poi posso dirti che quando un posto funziona, quando hai la possibilità di seguire atleti di grande livello è più facile capire cosa devi fare per arrivare. Tra di noi c'è grande concorrenza e grande rispetto e questo che fa la differenza e ci dà la forza per lavorare al meglio, impegnandoci sempre per migliorare i dettagli.