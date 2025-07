RALLY Torna il San Marino Rally Grande attesa per la 53° edizione in programma nel fine settimana. Sabato pomeriggio la prova Terra di San Marino tutta sul Titano, domenica tra Pieve di Cagna e Piandimeleto.

Scrivi 53° San Marino Rally, leggi grande appuntamento. L'edizione 2025 è alle porte e tra sabato e domenica si accenderanno i motori per un evento che da oltre mezzo secolo regala tante emozioni agli appassionati del motorsport e molta visibilità al Titano. Tappa fondamentale del Campionato Italiano Terra, valido anche per lo Storico e lo Junior, il San Marino Rally è capace di richiamare piloti di otto diverse nazioni, evento più unico che raro per un campionato italiano. “Un Rally che ha un valore ancora più importante anche grazie alla sua storia passata per 53 edizioni”, ha ricordato il Segretario allo Sport Rossano Fabbri. “Un evento che va sostenuto e che deve andare avanti nel tempo”, sottolinea il Segretario di Stato Federico Pedini Amati. Ci sono dunque tutte le condizioni per assistere a una bella edizione con apertura e chiusura sul Titano da Porta San Francesco e il sabato pomeriggio con la speciale Terra di San Marino da percorre tre volte. Una prova fondamentale per poter continuare a correre anche in territorio, un rally che come da tradizione, è solo sullo sterrato. Tra le novità più importanti, sul piano della sicurezza, un sistema di tracciatura per verificare in tempo reale la posizione delle auto sul percorso, che in futuro verrà esteso anche ad altre gare. Le prove speciali, inoltre, seguiranno le stesse caratteristiche degli scorsi anni con tratti a velocità ridotta nei trasferimenti.

"Il San Marino è una delle gare più tecniche del campionato italiano del rally terra - ha detto il presidente della FAMS Paolo Valli - in questo caso si possono vedere delle performance interessanti e noi come federazione siamo contenti di portare avanti questa tradizione".

