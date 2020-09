Torna la 1000 Miglia, il commento di Pedini Amati e Lonfernini

La 1000 Miglia torna a San Marino e per Federico Pedini Amati è il coronamento di uno dei suoi primi obiettivi da Segretario di Stato al Turismo: "La prima cosa che ho fatto dopo essermi insediato è stata quella di richiamare la 1000 Miglia e chiederle di tornare ad essere quello che è stata negli anni, un patrimonio glorioso di storia automobilistica che onorava la Repubblica di San Marino col suo passaggio. San Marino ha sempre ospitato la 1000 Miglia, che è qualcosa di bello per le famiglie, le scuole, le persone più grandi che hanno conosciuto queste auto brillanti ed efficienti: perché non portare qualcosa di bello in Repubblica".

"Bene ha fatto il collega a intercettare nuovamente il comitato organizzatore per far tornare a San Marino la 1000 Miglia - aggiunge Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato allo Sport - siamo alla 38° edizioni, la 37° con San Marino presente. Sarà un piacere per me come Segretario allo Sport continuare ad essere in abbinamento ad un evento fondamentale dal punto di vista della riconoscenza storica. Sia le vetture che il nostro Paese sono delle opere d'arte".