RALLY "Torno subito!" Presentato il libro in memoria del pilota riminese Giuseppe Pucci Grossi

È stato uno dei grandi protagonisti dei rally degli anni 90. Sei volte campione italiano terra, Giuseppe Pucci Grossi ha vinto per tre volte il rally di San Marino, cosi come l'amico-rivale Massimo Ercolani. Scomparso nel 2015 mentre coltivava un altra delle sue grandi passioni, le escursioni in motocicletta, Pucci Grossi rivive oggi in un libro che ripercorre la vita quotidiana e sportiva del campione riminese. Un volume dal titolo "Torno subito", la frase che il pilota romagnolo rivolgeva alle persone care, ogni volta che partiva per una nuova avventura. Tantissimi gli appassionati presenti che hanno voluto ricordare le gesta di un pilota amatissimo. Sempre sorridente, sempre disponibile con la voglia di correre e soprattutto la voglia di divertirsi. Un imprenditore di successo con la passione per la velocità che ha lasciato un ricordo indelebile anche in chi, come l'autore del libro, non ha avuto la fortuna di conoscere.

Nel servizio l'intervista a Pier Luigi Martelli, autore di "Torno subito!"



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: