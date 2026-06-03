Tourist Trophy: spettacolo all'Isola di Man, e c'è anche il "sammarinese" Bottalico

Il Tourist Trophy è molto più di una gara motociclistica: all'Isola di Man, una sfida estrema che si corre su strade pubbliche trasformate in circuito, tra muri, marciapiedi e alberi, a velocità superiori ai 300 km/h. Considerato da molti l’evento più pericoloso del motorsport, il TT incarna una dimensione quasi irripetibile del coraggio sportivo. Qui i piloti sfidano non solo gli avversari, ma soprattutto i propri limiti. E, dopo la settimana di prove, il Tourist Trophy è entrato nel vivo partendo dalla gara Superbike. Dean Harrison, in sella alla Honda CBR1000, ha imposto fin dai primi chilometri del leggendario Mountain Course un ritmo insostenibile per gli avversari. Il pilota inglese non ha più lasciato la testa della corsa, conquistando il sesto successo della carriera al TT con oltre 15 secondi di vantaggio sulla BMW di Peter Hickman e più di 27 complessivi sul terzo classificato Michael Dunlop.

La risposta di Dunlop non si è però fatta attendere. Nella prima gara della Supersport, il pilota nordirlandese ha aggiunto un altro capitolo alla propria leggenda dominando la competizione in sella alla Ducati Panigale V2. Per il recordman dell’Isola di Man è arrivata la 34ª vittoria assoluta al Tourist Trophy. Dunlop ha costruito il successo giro dopo giro, chiudendo con oltre 24 secondi di vantaggio su Harrison.

Tra i piloti italiani, l'attenzione è rivolta a Maurizio Bottalico, che rappresenta anche la Repubblica risiedendo e correndo con licenza sammarinese. Il bilancio delle prime gare è stato contrastante: nella Superbike ha terminato al 26° posto, in gara1 di Supersport l'avventura si è conclusa dopo appena un giro. Un epilogo che non cancella però le opportunità ancora presenti nel programma del Tourist Trophy, che nei prossimi giorni proporrà ulteriori appuntamenti.









