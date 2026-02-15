RALLY Toyota domina tra i ghiacci: Evans trionfa in Svezia e vola in testa al WRC

Toyota domina tra i ghiacci: Evans trionfa in Svezia e vola in testa al WRC.

Spettacolo puro sulle nevi del Rally di Svezia, secondo atto del WRC, dove Elfyn Evans firma una vittoria autoritaria, suggellando il poker Toyota. Il britannico ha imposto un ritmo irresistibile, lasciando agli avversari solo frammenti di gloria e confermando una superiorità tecnica e strategica impressionante. Dopo un avvio combattuto, con Takamoto Katsuta capace di balzare al comando nella giornata di venerdì, Evans ha ripreso saldamente le redini sabato, costruendo il successo con freddezza e precisione. La domenica ha offerto un finale ad alta tensione, con Evans che ha avuto la meglio. Un epilogo che vale oro: terza vittoria in carriera in Svezia per il gallese, più punti di tutti nel Super Sunday e leadership iridata conquistata.

Alle spalle di un brillante Katsuta, completa il podio la Yaris di Sami Pajari, autore di una gara solida e senza sbavature. Più ombre che luci per Oliver Solberg: lo svedese, beniamino di casa e fresco vincitore del Monte-Carlo, ha commesso errori pesanti nella prima tappa che hanno compromesso la corsa al podio, nonostante una grintosa rimonta impreziosita da successi parziali. Weekend complicato per Hyundai. Il migliore al traguardo è Adrien Fourmaux, quinto, che precede i compagni di squadra Lappi e Neuville. Il belga si consola con il successo della Power Stage. Tra i ghiacci scandinavi, il messaggio è chiaro: Toyota detta il passo, Evans guida il Mondiale. Il WRC è più acceso che mai.



I più letti della settimana: