Tradizione e innovazione: tutto pronto per il 54° San Marino Rally

Presentata l'edizione numero 54 del San Marino Rally, valido come quarto appuntamento del CIRT oltre allo Junior e allo Storico. Otto le speciali in programma: venerdì si corre in territorio con la "Terra di San Marino", sabato pomeriggio l'arrivo.

Una due giorni di tradizione e di pura passione. È quasi tutto pronto per l'edizione numero 54 del San Marino Rally che prevede – al suo interno – più gare in uno: in primis il quarto appuntamento del Campionato Italiano Terra, poi il secondo dello Junior e l'11° Historic, valido come terzo round del Tricolore Terra Storico.

Alla presenza dei Segretari di Stato per lo Sport e per il Turismo Rossano Fabbri e Federico Pedini Amati e del presidente del CONS Christian Forcellini, i vertici della FAMS – dal presidente Paolo Valli al segretario generale Michele Trevisan e il direttore di gara Mauro Zambelli - hanno illustrato il weekend che, per quanto riguarderà la gara, inizierà ufficialmente venerdì pomeriggio con le uniche due prove in territorio, la “Terra di San Marino” confermata dagli ultimi anni. Il clou nella giornata di sabato con due speciali, la “Piandimeleto-Lunano” e la “Torrente Apsa”, da ripetere per tre volte prima dell'arrivo fissato alle ore 17.35 alla Porta San Francesco, nello splendido scenario del Centro Storico.

Sono 69 in totale gli iscritti tra moderno e storico, con la conferma di tutti i big del CIRT. A partire dall'attuale leader, il boliviano Marco Bulacia già vincitore del San Marino Rally nel 2020. Poi il giovane talento francese Louis Constant e i grandi nomi italiani: da Tommaso Ciuffi – che ha già conquistato due rally in questa stagione – all'intramontabile Paolo Andreucci, recordman di vittorie sul Titano assieme a Piero Longhi, passando per il navigato Alberto Battistolli e il giovanissimo Matteo Fontana. Flotta dei piloti sammarinesi guidata dall'esperto Jader Vagnini, nello Junior da Giacomo Marchioro, a caccia di un pronto riscatto, e nello Storico da Bruno Pelliccioni, Corrado Costa e Nemo Mazza.







