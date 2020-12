ENDURO Tre podi TGE nel campionato italiano major Dopo l'ultima prova di Sanremo, Brisigotti e Monaldi sono d'argento nella Expert 450 e nella Expert 300, mentre Monaldi è di bronzo nella Expert 250.

Il campionato italiano major di enduro si conclude sulle mulattiere di Sanremo con una gara estremamente impegnativa e inusuale: 55 km da ripetere per tre volte e con tre prove speciali a giro, un cross test sulla sabbia e due prove in linea per nulla banali. La presenza di un tratto balneare è la novità che in parte spiazza i piloti del TGE e che, in particolare, costa il titolo a Michele Brisigotti. Con una vittoria il biancazzurro sarebbe stato certo di fare sua la categoria Expert 450 4T, invece chiude terzo – 36° assoluto - e lascia l'alloro di classe a uno dei piloti di casa, Dall'Ava. Fatale una caduta proprio nel cross test sulla sabbia, frutto di un'errata interpretazione del tracciato.

Oltre a quello di Brisigotti il TGE firma altri due podi, sia di giornata che definitivi: Marco Bettini conduce una gara regolare ed è 2° nella Expert 300 2T, mentre Cristian Monaldi è autore di un'ottima prova ed è 3° nella Expert 250 4T. Per loro dunque argento e bronzo in pista – dove sono 42° e 32° assoluto – che valgono argento e bronzo di categoria. Trasferta ligure sfortunata infine per Fabrizio Muccioli, che non riesce a completare la gara a causa di una rottura della moto.



