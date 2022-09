RALLY Tre settimane a Rallylegend: grandi nomi e "pienone" di appassionati Dal 13 al 16 ottobre si corre la ventesima edizione di Rallylegend: oltre alle speciali, tanti gli eventi collaterali in programma con talk show, prove spettacolo, tributi a piloti e vetture storiche.

Manca poco – per la precisione solo 3 settimane – ad una delle edizioni più attese di sempre. Rallylegend compie 20 anni e l'aspettativa, da parte degli appassionati, è alta. Gli organizzatori però hanno subito ripagato l'entusiasmo annunciando nomi altisonanti. Su tutti, l'attuale leader del Mondiale WRC Kalle Rovanpera che, in caso di successo nel Rally di Nuova Zelanda, arriverebbe a San Marino da fresco campione del mondo.

E probabilmente non è nemmeno finita qui. Fino al 13 ottobre, giornata d'apertura di Rallylegend, Paolo Valli e Vito Piarulli potrebbero avere qualcos'altro in serbo. Per adesso, oltre ai Rovanpera (Kalle e Harri), ci sono altri super piloti come Latvala, Kankkunen, Biasion, Trelles, Madeira eccetera eccetera. Si festeggeranno i 50 anni di WRC, i 40 della Lancia 037 e la storia dell'iconica Subaru Impreza con il ricordo, sempre vivo, di Colin McRae. Questo basta per spingere i tifosi ad affollare il Titano: previsto un incremento superiore al 30% rispetto agli standard. Torna poi lo spettacolo del giovedì sera con qualche modifica, per renderlo ancora più indimenticabile.

Nel servizio l'intervista a Paolo Valli, organizzatore Rallylegend

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: