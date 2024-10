Trial 4x4: Carattoni e Cevenini campioni italiani nella categoria Promodified.

Un fine settimana ricco di soddisfazioni per la Scuderia San Marino che festeggia un altro importante trionfo, questa volta direttamente dal Campionato Italiano di Trial 4x4. Ad Ancora si è disputata l’ultima tappa del campionato tricolore con il 1° Trofeo Club 2 Monti, dove Davide Carattoni e Lorenzo Cevenini si sono laureati campioni italiani nella categoria Promodified. Per l’equipaggio, che ha ottenuto in stagione quattro vittorie e un secondo posto, è stato un anno chiuso in bellezza dopo la vittoria dell’Europeo in Germania nel mese di agosto. “Questo è stato un anno da incorniciare - ha dichiarato Carattoni -, abbiamo sbagliato molto poco e siamo andati forte in tutte le gare del campionato italiano. Siamo molto contenti perché abbiamo lavorato molto bene sia in gara che nella preparazione della vettura nella pausa invernale e fra una gara e l’altra”. A proposito della gara e della stagione nel Campionato Italiano, Carattoni analizza: “Sapevamo che per vincere il campionato dovevamo almeno arrivare terzi. Siamo partiti sottotono facendo degli errori banali nelle due prove più facili, poi abbiamo ripreso fiducia guidando le successive otto sezioni più impegnative con piccoli errori”. Carattoni spiega anche la chiave del suo successo e lascia una dedica particolare per il trionfo: “Le vittorie non sono mai scontate e sono frutto di tanti sacrifici, ore ad allenarsi e nel nostro caso anche tante ore in officina a preparare e modificare al meglio la macchina. Dopo la scorsa stagione in cui ho avuto diversi problemi meccanici è nata l’idea a me e all’amico e pilota Manuele Mengozzi di produrre noi stessi le parti meccaniche come semiassi e ingranaggi, una scelta che si è rivelata vincente. Dedico questa vittoria ai miei amici e alla mia famiglia che mi segue e supporta, spesso tanti chilometri lontano da casa”.