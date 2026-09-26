MOTORI Trial 4x4: Carattoni e Cevenini vincono ancora e vedono il Tricolore L'equipaggio della Scuderia San Marino centra il quarto successo nel Campionato Italiano Trial 4x4.

Trial 4x4: Carattoni e Cevenini vincono ancora e vedono il Tricolore.

Davide Carattoni e Lorenzo Cevenini si confermano ancora una volta tra i maggiori specialisti del fuoristrada. L'equipaggio della Scuderia San Marino ha centrato la quarta vittoria in altrettante tappe del Campionato Italiano di trial 4x4 a Rocca di Botte in provincia de L'Aquila, nella categoria Promodified. L'ultima gara della stagione è in programma il 15 novembre a Massarosa in provincia di Lucca. Carattoni e Cevenini sono saldamente al comando della classifica di categoria e a un passo dal conquistare il titolo tricolore.

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