TRIALGP SAN MARINO Trial GP, folla di appassionati dislocati sul percorso di “Fosso del Re” Il Mondiale di Trial nonostante la concomitanza con il MotoGp al Mugello ha attirato il pubblico delle grandi occasioni

Arrivano un po' da tutta Europa per vedere all'opera i propri beniamini disimpegnarsi sui dossi di “Fosso del Re”. Ancora troppo presto per tracciare un bilancio e dare un numero preciso, ma gli appassionati hanno risposto con la loro presenza al forte richiamo di un Mondiale di Trial a San Marino. Anche la giornata 2 è stata condizionata dal maltempo. Questa mattina il sole ha scaldato, ma nel tardo pomeriggio di ieri un nubifragio ha ingrossato il fiume che taglia “Fosso del Re” rendendo impraticabili alcune zone e nettamente più difficoltosi gli ostacoli da superare per i riders che oggi hanno affrontato gara 2.

