Trial Gp San Marino: Toni Bou domina Gara 1

Sempre il catalano davanti a tutti nella prima giornata del Trial GP quinta tappa in svolgimento a San Marino. Il campione della Repsol Honda Toni Bou non fa sconti a nessuno e mette in fila in diretti concorrenti nel Trial Race 1 della Baldasserona. Il campione spagnolo non era partito benissimo con il primo zero arrivato solo alla quinta zona, poi ancora penalità nella sesta e nella settima. Il capolavoro nel finale con un punto di penalizzazione nell'ottava, poi poker di zero tra la nona e la dodicesima per un totale di 26 penalità.

Alle sue spalle l'altro driver della Repsol Honda Gabriel Marcelli, non troppo distante da Bou, sono solo due i punti in più per Marcelli che ha chiuso al secondo posto con 28. Podio di Gara 1 completato da Jaime Busto con 34 penalità. Solo sesto l'italiano Matteo Grattarola con 43.

Va sottolineato che Marcelli è comunque riuscito a battere Bou nella Power Stage. La gara di grande abilità staccata dalla classifica generale ma che comunque, assegna punti mondiali.

Spagna che continua a creare talenti come ad esempio Miquel Gelabert sempre su Honda primo con sole 16 penalità nella Gara di Trial GP 2. Trionfo italiano in Trial GP 3 con Fabio Mazzola che ha chiuso Gara 1 con 28 penalità, una in meno del giapponese Kuruyama secondo con 29.

Domani grande attesa per la spettacolare ed ultima Gara 2 con grandi attestati di stima da parte della Federazione Motoristica Internazionale che ha chiesto a San Marino di organizzare il Trial delle Nazioni una sorta di Olimpiade di questo sport nel 2027.

