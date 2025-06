TRIAL GP 2025 Trial GP San Marino: tripletta spagnola ed ennesimo trionfo di Toni Bou Completano il podio Marcelli e Busto. Quinto l'italiano Grattarola

Ormai non fa neanche più notizia 37 titoli mondiali classe 1986 Toni Bou continua a divertirsi e a divertire e a San Marino arriva l'ennesima riprova che il re del Trial è ancora lui. Con la sua bravura unita alla grande esperienza lo spagnolo non è perfetto ma limitando i danni è riuscito ugualmente a mettere in fila la concorrenza ancora non così spietata. Podio tutto spagnolo a conferma che sono gli iberici i cannibali di questo sport anche se, nelle altre categorie si stanno facendo largo britannici e statunitensi. Dietro Bou, si piazza Gabriel Marcelli migliore di Jaime Busto per una sola penalità. Toni Bou chiude Gara 2 con 7 penalità, Marcelli 15 e Busto 16. Spagna che completa il poker con Gelabert quarto, poi l'Italia con Matteo Grattarola quinto.

In classifica generale dopo 5 prove del mondiale di Trial, Toni Bou leader con 399 punti, Jaime Busto secondo con 329, Gabriel Marcelli terzo con 301. Quando mancano due Trial GP al termine del Mondiale si deve ancora correre negli Stati Uniti e in Gran Bretagna e a concludere il Trial delle Nazioni in Italia, diventa sempre più difficile per la concorrenza colmare il gap con il campionissimo catalano della Honda Toni Bou. Nel Trial 2 doppietta britannica con Green davanti ad Hemingway per una sola penalità; 7 contro 8. Al terzo posto lo spagnolo Gelabert. Nel Trial 3 sempre Gran Bretagna con Skelton sul gradino più alto del podio, secondo l'americano Land terzo il giapponese Kuroyama.

Sempre inappuntabile l'organizzazione della Federazione Motociclistica sammarinese che ha saputo gestire al meglio la due giorni grazie soprattutto all'oasi naturale di Fosso del Re giudicata dai piloti, zona ideale per mettere seriamente alla prova le proprie capacità. Percorso scivoloso, difficilissimo e tutto naturale disegnato in maniera impeccabile da Claudio Tonnini. Non è un mistero che la FIM, ha chiesto alla Federazione Motociclistica sammarinese di chiudere il mondiale nel 2027 con l'organizzazione del Trial delle Nazioni, la massima espressione di questo sport.

